15.09.2022, 19:52
ВИДЕО | „Кая-колосок“: лидер группы Avenue записал сатирическую песню(18)
ФОТО: Youtube
Владимир Чердаков написал и выставил видео с песней „Кая-колосок“, где рассуждает о грядущей зиме и сложностями, с которыми придётся столкнуться в Эстонии.
Вы с улыбкой с утюга вещали: „Мол потерпи немного мой эстонский брат“.
С утра до вечера на Путина кивали: „Мол если взмерзнем, Путин виноват“.
Завтра раздербаним мы копилки, и глядишь протянем пару дней.
Хоть нечего насаживать на вилки, да без закуски даже веселей, —
переживает автор, периодически обращаясь к некой Кае. Кто это, не уточняется. Но, кажется, все поняли.