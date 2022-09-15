ВИДЕО | „Кая-колосок“: лидер группы Avenue записал сатирическую песню

Вы с улыбкой с утюга вещали: „Мол потерпи немного мой эстонский брат“.

С утра до вечера на Путина кивали: „Мол если взмерзнем, Путин виноват“.

Завтра раздербаним мы копилки, и глядишь протянем пару дней.

Хоть нечего насаживать на вилки, да без закуски даже веселей, —