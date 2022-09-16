ВИДЕО | Группа „Кино“ представила клип на хит „Место для шага вперед“

В видео снялись музыканты „Кино“ — Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров. На новое исполнение наложена запись голоса Виктора Цоя. В записи клипа также приняли участие сын покойного певца Александр Цой, барабанщик Олег Шунцов и трубач Роман Парыгин. Режиссер ролика — Кирилл Фролов. Оператор-Постановщик — Алексей Елагин.

„Место для шага вперед“ входит в седьмой студийный альбом группы „Кино“ „Звезда по имени Солнце“. Автор текста и музыки — Виктор Цой. Артист написал песню во время съемок художественного фильма Рашида Нугманова „Игла“.