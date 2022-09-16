16.09.2022, 12:55
С коронавирусом госпитализирован Владимир Познер(5)
ФОТО: | REUTERS
Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести, — сообщает телеграм-канал Mash. В этом году легенде телевидения исполнилось 88 лет. До этого коронавирусом он не болел.
У Владимира Владимировича вчера начался кашель, сопровождаемый головной болью и общей слабостью. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились, он вызвал скорую. Тест показал положительный результат.
На фоне сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) врачи оценивают его состояние как средней тяжести.