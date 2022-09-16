Шоубиз
16.09.2022, 12:55

С коронавирусом госпитализирован Владимир Познер

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Russian journalist Vladimir Pozner attends an interview with Reuters in Moscow
Russian journalist Vladimir Pozner attends an interview with Reuters in Moscow
ФОТО: TATIANA GOMOZOVA | REUTERS

Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести, — сообщает телеграм-канал Mash. В этом году легенде телевидения исполнилось 88 лет. До этого коронавирусом он не болел.

У Владимира Владимировича вчера начался кашель, сопровождаемый головной болью и общей слабостью. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились, он вызвал скорую. Тест показал положительный результат.

На фоне сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

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