Сергей Лазарев рассекретил свои фобии

„Высоты никогда не боялся, даже летал под куполом цирка в одном проекте телевизионном. Там 25 метров высота, а сейчас уже иногда так смотришь с какого-то высокого этажа, с балкона, и уже голова кружится“, — заявил Лазарев.

Он отметил, что также боится воды, так как в детстве плавал со своим старшим братом на надувном матрасе и упал с него. Лазарев признался, что страдает от рипофобии. По словам музыканта, он боится грязи и микробов, из-за этой проблемы певец не может помогать матери с работой в саду.