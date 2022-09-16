All Comedy и Tallinn Stand Up представляют: Сергей Детков возвращается в Эстонию с новым стендап концертом!

Сергей Детков - комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из „Прожарки“ на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в „Открытом Микрофоне на ТНТ“, „Stand Up на ТНТ“, таким популярным проектам Labelcom, как „Что было дальше?“ и „СОЗВОН“.



Все эти проекты в прошлом, но осталось неизменным то, что Сергей – это человек, который не боится правдиво шутить на самые острые темы!