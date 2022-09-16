„Эстрада больна - рядом война“: Оксимирон выпустил новый трек с антивоенным посылом

„Эстрада больна - рядом война“, - такие строчки звучат в новом треке исполнителя. Видеоклип, судя по архитектуре, снят в Петербурге. Также, в видеоклипе артист рассуждает об угрозе ядерной войны и упоминает журналистов из новостных выпусков, в которых вторые обсуждали отъезд артиста. Помимо этого, больший фокус видео направлен на происходящую войну и на критику действий Путина.

Последним видео на канале Оксимирона до этого трека была видеозапись с антивоенного концерта в Берлине.



30-го августа 2022-го года российская прокуратура попросила признать экстремистским текст вышедшей в 2009 году песни Oxxxymiron'а „Последний звонок“, сообщили источники агентств „Интерфакс“ и „РИА Новости“.

В прокуратуре пояснили, что в ходе психолого-лингвистического исследования одного из треков в нем нашли „признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия“.