„Эстрада больна - рядом война“: Оксимирон выпустил новый трек с антивоенным посылом
Российский хип-хоп исполнитель и общественный деятель Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) сегодня выпустил видеоклип на трек под названием „Ойда“.
„Эстрада больна - рядом война“, - такие строчки звучат в новом треке исполнителя. Видеоклип, судя по архитектуре, снят в Петербурге. Также, в видеоклипе артист рассуждает об угрозе ядерной войны и упоминает журналистов из новостных выпусков, в которых вторые обсуждали отъезд артиста. Помимо этого, больший фокус видео направлен на происходящую войну и на критику действий Путина.
Последним видео на канале Оксимирона до этого трека была видеозапись с антивоенного концерта в Берлине.
30-го августа 2022-го года российская прокуратура попросила признать экстремистским текст вышедшей в 2009 году песни Oxxxymiron'а „Последний звонок“, сообщили источники агентств „Интерфакс“ и „РИА Новости“.
В прокуратуре пояснили, что в ходе психолого-лингвистического исследования одного из треков в нем нашли „признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия“.