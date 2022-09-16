Украинская блогерша подтверждает развод Меладзе и Брежневой

Жужа заявила, что Брежнева и Меладзе якобы развелись еще летом, и указала на то, что звездная пара отказывается комментировать расставание. По словам Жужи, ей неизвестны точные причины размолвки в семье, однако она уверена, что поводом для разрыва отношений стала неверность мужа.

Ранее экс-супруга Константина Меладзе опровергла слухи о воссоединении с продюсером. В начале июля 2022 года появилась информация, что композитор перевез в Италию Яну Сумм с детьми и разместил их в своем доме, однако это якобы негативно сказалось на его браке с певицей Верой Брежневой. Сумм заверила, что у Брежневой и Меладзе в семье „все в порядке“. Так что верить ли новому „свидетельству“, неясно.