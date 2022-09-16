Страшно смешно: Нурлан Сабуров нанял себе охрану
Поначалу Нурлана Сабурова критиковали за молчание по поводу военной агрессии России. Затем комика прорвало: он стал сыпать острыми шутками по этому поводу. Но его юмор приняли на все, и Нурлану пришлось усилить охрану.
„Я слышал, что он приехал выступать в небольшой культовый питерский клуб Stage. Там клуб на сто человек, билеты стоили около трех тысяч. И Нурлан Сабуров приехал с охраной. Вот так поменялась ситуация“, — поделился с представителями прессы коллега Сабурова Денис Чужой, который, к слову, уехал из России.
Денис считает, что Сабурову не стоило бы шутить на политические темы и на время уйти в тень. „Спортсмены сказали бы, что человек растренирован. Тебя годами учили не замечать то, что происходит, говорить на другие темы. И когда тебе оказалось нужно поговорить об этом, ты оказался просто не готов к этому. У тебя накопились какие-то приемы, чтобы высмеивать Олега Майами, а ты их использовал против активистки из Украины. И получилось плохо, потому что у тебя не было других творческих приемов. Это пример того, как тебя отучают быть на одной волне с обществом. И ты просто говоришь про тещу и каких-то тупых звезд.
Я бы просто не выступал бы. Хорошее время, чтобы сделать паузу. Думаю, и организаторы бы поняли, и финансовые потери для тебя, как для супертопового комика, были бы не такими ощутимыми. Наверное, лучше было бы перенести тур. Раз уж ты выбрал молчать, то помолчи подольше чуть-чуть“, — признался Чужой в интервью „Собеседнику».