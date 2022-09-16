Страшно смешно: Нурлан Сабуров нанял себе охрану

Денис считает, что Сабурову не стоило бы шутить на политические темы и на время уйти в тень. „Спортсмены сказали бы, что человек растренирован. Тебя годами учили не замечать то, что происходит, говорить на другие темы. И когда тебе оказалось нужно поговорить об этом, ты оказался просто не готов к этому. У тебя накопились какие-то приемы, чтобы высмеивать Олега Майами, а ты их использовал против активистки из Украины. И получилось плохо, потому что у тебя не было других творческих приемов. Это пример того, как тебя отучают быть на одной волне с обществом. И ты просто говоришь про тещу и каких-то тупых звезд.