ФОТО | Настоящий парад звезд! Смотрите, кто пришел на церемонию вручения премий в области кинематографии и телевидения

Гала-вечер EFTA 2022, на котором были объявлены победители Эстонской премии кино и телевидения, начался сегодня в 18:00 в концертном зале Alexela. Kroonika присутствует на гала-концерте и рассказывает читателям обо всех звездах, победителях и интересных фактах в прямом эфире в блоге. Посмотрите галерею и блог, чтобы узнать, кто пришел на мероприятие!