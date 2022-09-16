ФОТО | Настоящий парад звезд! Смотрите, кто пришел на церемонию вручения премий в области кинематографии и телевидения
Гала-вечер EFTA 2022, на котором были объявлены победители Эстонской премии кино и телевидения, начался сегодня в 18:00 в концертном зале Alexela. Kroonika присутствует на гала-концерте и рассказывает читателям обо всех звездах, победителях и интересных фактах в прямом эфире в блоге. Посмотрите галерею и блог, чтобы узнать, кто пришел на мероприятие!
Посетителей гала-вечера и телезрителей ждет развлекательная программа с участием королевы R&B и соула Риты Рэй, любимцев радиостанций Пур Мудда и Грете Пайя и, впервые за долгое время, легенды эстонского хип-хопа A-rühm.
Номинацию „Лучшая злободневная передача“ выиграла программа Эстонского национального телерадиовещания (ERR) „Очевидец“ (Pealtnägija). В категории „Лучший репортер“ победу одержала журналистка Хелери Алль из программы ERR „Ringvaade“.
„Мы живем в трудные времена и в последнее время плохих новостей, конечно, больше, чем хороших, но мы маленький народ, маленькая страна - мы как семья. Иногда нам тоже приходится говорить о сложных вещах, чтобы двигаться вперед сильнее вместе“, — передают Новости ERR слова ведущего передачи Михкеля Кярмаса.