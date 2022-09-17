Частично парализованный Потап вернулся в Украину

„Сначала я перенес коронавирус, затем — отит, а после него — синдром Рамзи Ханта, паралич лица и нервов. Он недавно был у Джастина Бибера. Это такая тяжелая штука“, — пожаловался Потап.

Он отметил, что болезнь не помешала ему вести активный образ жизни в Европе и заниматься благотворительностью. Музыкант уточнил, что они с супругой и коллегой Настей Каменских активно сотрудничают с фондами в качестве волонтеров.

„На Украину я вернулся уже давно, выдохнул, ведь у нас был сумасшедший график, и снова начал работать в волонтерском направлении“, — резюмировал певец.

Кстати, украинское ТВ анонсировало со 2 октября продолжение трансляции шоу „Голос страны“, одним из звёздных тренеров в котором вновь выступил Потап. Сезон был приостановлен после начала вторжения России.