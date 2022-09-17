Клуни, Питт и Деймон возвращаются к Оушену и его друзьям

Смерть члена актерского состава Берни Мака, который скончался в возрасте 50 лет в августе 2008 года от осложнений пневмонии, стала причиной паузы производства следующей части фильма. Дэймон в прошлом году намекнул, что хотел бы снять продолжение и сообщил, что такая возможность находится в руках режиссера франшизы Стивена Содерберга.