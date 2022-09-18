В Риге отменили концерт „Би-2“

„Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию“, — уточнила организатор Эвия Голдмане.

По данным СМИ, организаторы сейчас ведут переговоры с группой, чтобы найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Вместе с этим журналисты обратились за комментарием к самим музыкантам, однако те отказались разговаривать с прессой и отметили, что сейчас их деятельность „на паузе“.