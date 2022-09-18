Овцы сорвали съемки финала серии фильмов „Миссия: невыполнима“

Исполнитель главной роли и продюсер картины Том Круз отошел в сторонку, чтобы полюбоваться происходящим и дать животным пройти.

„Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2“ станет финалом шпионской франшизы, премьера картины назначена на 28 июня 2024 года. „Смертельная расплата. Часть 1“ должна появиться на экранах годом ранее — 14 июля 2023-го. Режиссером обеих лент выступает Кристофер Маккуорри, снимавший все фильмы серии начиная с пятого — „Племени изгоев“. Помимо Круза в актерском составе также значатся Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби.

Очевидно, финал обещает быть мегаэпичным. Хотя что может быть эпичнее, чем стадо овец, разгоняющее в итоге всех суперагентов?