Российские коммунисты требуют отменить спектакль „за неуважение к Сталину“

Постановку „Театра.doc“ должны показать 23 сентября. „Я со своими товарищами внимательно изучу вопрос. Если действительно присутствует какое-то неуважение к личности Иосифа Сталина и его вкладу в развитие нашей страны, то, конечно, мы будем требовать, чтобы данный спектакль закончил свой прокат“, — объяснил Ивачев.

По сюжету спектакля, в крупном российском театре решают поставить спектакль об Иосифе Сталине, однако узнают, что на премьеру пришел президент России. Режиссер и актеры переделывают спектакль на ходу. „При этом ни Иосиф Сталин как исторический персонаж, ни президент РФ на сцене не появляются, потому что в центре внимания находятся не они, а наши сограждане и современники“, — указано в афише постановки.

На официальной странице театра „ВКонтакте“ его представители указали на то, что постановка не вызывала вопросов даже у московских активистов. „А вот Урал шумит. Сначала на наших коллег, первыми поставивших пьесу, обрушились местные коммунисты (речь про постановку того же спектакля в Камерном театре соседнего Челябинска). Сейчас накануне гастролей спектакля нашего театра в Екатеринбурге включились коммунисты уральской столицы. Да, что ж такое!“ — сетуют в театре.

Также представители театра процитировали слова автора пьесы Артура Соломонова, сказанные в беседе с агентством ЕАН. По словам Соломонова, когда он приехал на премьеру в Челябинск и увидел пикет против спектакля, плакаты „Руки прочь от Сталина!“, то подумал, что это грамотный пиар-ход со стороны театра. „Но оказалось, что это не пиар-ход, а совершенно искренняя акция коммунистов“, — сказал Соломонов, удивившись тому, что в XXI веке люди могут протестовать против попытки похоронить давно умершего вождя.