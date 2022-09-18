Любовь Успенская разогнала своих директоров и менеджеров

По словам Успенской, к этом решению ее подтолкнул период самоизоляции. „Я увидела всех негодяев, которые меня окружали. Полностью всю эту шайку выгнала из дому, поменяла директоров, пресс-секретарей, менеджеров. Теперь со мной рядом только надежные люди, все на своих местах“, — рассказала она.