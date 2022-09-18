18.09.2022, 18:30
Любовь Успенская разогнала своих директоров и менеджеров(4)
ФОТО: Youtube
Певица Любовь Успенская в интервью „ТН Звезды“ призналась, что выгнала работавшую на нее команду специалистов.
По словам Успенской, к этом решению ее подтолкнул период самоизоляции. „Я увидела всех негодяев, которые меня окружали. Полностью всю эту шайку выгнала из дому, поменяла директоров, пресс-секретарей, менеджеров. Теперь со мной рядом только надежные люди, все на своих местах“, — рассказала она.
Кроме того, Успенская поняла, что зря четырежды выходила замуж. „Как только я последнего мужа выгнала из дома, так у меня сразу появилось огромное желание творить, появилось чувство свободы, как птица теперь летаю“, — поделилась артистка.