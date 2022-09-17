ВАЖНО | Наконец-то возвращают деньги за билеты! Предприятие, которое должно было организовать отмененные концерты в Таллинне, ликвидируется

В консультационный центр Европейского союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 100 обращений, большинство из которых касается концертов Полины Гагариной, Басты, Original Enigma Voices и спектакля „Хулиган. Исповедь“, которые неоднократно переносились или вовсе были отменены. Учитывая тот факт, что концерты планировались в Таллинне, число эстонских потребителей, купивших билеты, может быть велико.

TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные MAK Entertainment SIA, но отмененные, подать заявку ликвидатору, чьи контактные данные:

- Имя: Янис Авотиньш

- Физическое место деятельности и адрес представления требований: Rūpniecības iela 19-5, Рига, LV-1010, Латвия

При подаче претензии ликвидатору в письменной форме это можно сделать в свободной форме, но важно, чтобы в заявлении была указана следующая информация:

Основание требования (неполученная услуга и неисполнение обязательств, вытекающих из расторжения договора купли-продажи); Тип требования (возврат денежных средств за оплаченные билеты); Размер требования (оплаченная за билеты сумма, в том числе: интрессы, штрафы, просроченные платежи и т.д.); Время возникновения требования (момент, с которого продавец должен был вернуть денежные средства: в случае потребительских договоров, продавец обязан ответить на требование в течение 15 дней и вернуть денежные средства в течение 14 дней); Контактные данные заявителя, включая адрес электронной почты; Номер банковского счета.

Заявления принимаются только по почте.

Заявление должно быть подписано потребителем (написано от руки), а при его пересылке судебному исполнителю необходимо приложить все подтверждающие требование документы (платежное поручение, билеты, переписка с продавцом, подтверждение заказа и т.д.). Заявление необходимо оформить на английском или латышском языке и передать исполнителю не позднее 07.10.2022

Больше информации о начале процесса ликвидации можно найти здесь: https://www.vestnesis.lv/op/2022/173.KM1