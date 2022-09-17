Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз

Для 35-летней Блейк и 45-летнего Райана это будет уже четвертый ребенок. Пара воспитывает трех дочерей: семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти.

В интервью Блейк не раз признавалась, что воспитание троих детей — непростая задача, однако она очень счастлива в роли матери. Райан Рейнольдс поддерживает супругу, а в прошлом году даже заявил, что хочет взять паузу в актерской карьере, чтобы проводить больше времени со своими детьми, пишет портал Spletnik.

Новость обсуждают в соцсетях. “Если бы в Голливуде выдавали материнский капитал, то эта семья уже закрыла бы пару ипотек. Блейк Лайвли снова беременна! Это будет четвертый ребенок, в семье уже радостно издеваются над папкой три дочери. Похоже, Райан Рейнольдс очень хочет сына и отомстить,— пишет телеграм-канал „Только никому“.

Блейк и Райан познакомились в начале 2010 года на съемках фильма „Зеленый фонарь“. В 2012 году пара сыграла свадьбу.