Гастроли Русского театра Эстонии в Ида-Вирумаа приближаются
Осенние гастроли Русского театра в Ида-Вирумаа давно стали доброй традицией. Этой осенью показы пройдут в Нарве и Кохтла-Ярве. Поклонникам театрального искусства будут предложены как спектакли, появившиеся в репертуаре в прошлом сезоне, так и постановки, „проверенные временем и зрителями“.
4 октября в Центре Культуры Кохтла-Ярве сыграют спектакль „МРОЖЕК“. Создатели необычного проекта предлагают зрителям вместе исследовать феномен и поэтику ярчайшего представителя театра абсурда – польского писателя, драматурга и эссеиста Славомира Мрожека. Это попытка проанализировать поведение человека перед лицом опасности. Всем известна мысль: смех – лучшее лекарство от отчаяния. Но что такое смех? И способен ли смех развеять страх? По словам драматурга, публика может сделать с пьесой что угодно – все зависит от эмоционального накала, от того, на что люди реагируют особенно остро. И чем более комично развиваются события, тем более жуткой становится действительность. В спектакле заняты: Дмитрий Косяков, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Владимир Антипп.
По традиции с наступлением астрономической осени Нарва принимает титул Осенней столицы Эстонии. В рамках театральной программы нарвской публике будут предложены спектакли „Сирано де Бержерак“ (25 октября) и ставшая классикой Русского театра „Утиная охота“ (8 ноября).
Сумасшедший храбрец де Бержерак из далекого прошлого сегодня гораздо ближе к нам, людям двадцать первого столетия, чем кажется на первый взгляд. У зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене звезд из разных театров Эстонии. В числе приглашенных актеров – блистательная Элина Пурде и Сандер Селлин. Мировая драматургия, классические костюмы, исторический сюжет спектакля объединены в истинно французский „рыцарский“ сюжет, где любовь и коварство, предательство и благородство неотделимы друг от друга. В спектакле заняты: Дмитрий Косяков, Иван Алексеев, Элина Пурде, Сандер Селлин, Игорь Рогачёв, Сергей Фурманюк, Дмитрий Кордас, Александр Домовой, Дан Ершов, Татьяна Каур.
„Утиная охота“ в постановке Камрана Шахмардана – спектакль по мотивам самой известной пьесы Вампилова и ее экранизации («Отпуск в сентябре“).
В главной роли – Александр Ивашкевич, воплотивший образ разочарованного героя, понимающего всю пустоту своего образа жизни. Действие перенесено в ресторан, где под музыку и песни, помогающие почувствовать эпоху, разыгрывается драма главного героя. А утиная охота, которой одержим Зилов – Печорин двадцатого века – служит ярким символом его просветления и надежды…
В спектакле заняты: Александр Ивашкевич, Наталья Мурина, Анастасия Цубина, Игорь Рогачёв, Дмитрий Кордас, Екатерина Кордас, Александр Окунев, Алина Кармазина, Илья Нартов, Слава Могилевцев, Татьяна Каур.
Билеты в продаже на сайте театра и в пунктах Piletilevi.