Гастроли Русского театра Эстонии в Ида-Вирумаа приближаются

4 октября в Центре Культуры Кохтла-Ярве сыграют спектакль „МРОЖЕК“. Создатели необычного проекта предлагают зрителям вместе исследовать феномен и поэтику ярчайшего представителя театра абсурда – польского писателя, драматурга и эссеиста Славомира Мрожека. Это попытка проанализировать поведение человека перед лицом опасности. Всем известна мысль: смех – лучшее лекарство от отчаяния. Но что такое смех? И способен ли смех развеять страх? По словам драматурга, публика может сделать с пьесой что угодно – все зависит от эмоционального накала, от того, на что люди реагируют особенно остро. И чем более комично развиваются события, тем более жуткой становится действительность. В спектакле заняты: Дмитрий Косяков, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Владимир Антипп.

По традиции с наступлением астрономической осени Нарва принимает титул Осенней столицы Эстонии. В рамках театральной программы нарвской публике будут предложены спектакли „Сирано де Бержерак“ (25 октября) и ставшая классикой Русского театра „Утиная охота“ (8 ноября).

Сумасшедший храбрец де Бержерак из далекого прошлого сегодня гораздо ближе к нам, людям двадцать первого столетия, чем кажется на первый взгляд. У зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене звезд из разных театров Эстонии. В числе приглашенных актеров – блистательная Элина Пурде и Сандер Селлин. Мировая драматургия, классические костюмы, исторический сюжет спектакля объединены в истинно французский „рыцарский“ сюжет, где любовь и коварство, предательство и благородство неотделимы друг от друга. В спектакле заняты: Дмитрий Косяков, Иван Алексеев, Элина Пурде, Сандер Селлин, Игорь Рогачёв, Сергей Фурманюк, Дмитрий Кордас, Александр Домовой, Дан Ершов, Татьяна Каур.

„Утиная охота“ в постановке Камрана Шахмардана – спектакль по мотивам самой известной пьесы Вампилова и ее экранизации («Отпуск в сентябре“).