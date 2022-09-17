Кино
17.09.2022, 12:43

Режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни

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ФОТО: screenshot

Режиссёр, лауреат госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

„Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь“, — сказал „РИА Новости“ представитель организации. По его словам, похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Он был режиссером и сценаристом сериала „Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона“ и трилогии „Зимняя вишня“.

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