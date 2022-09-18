„Никогда не нравилось быть мужчиной“: комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной

„Друзья, вот и закончился мой большущий тур по Европе! Что я могу сказать, это было потрясающее путешествие, в котором я впервые увидела множество городов и стран, выступила на крутых площадках, насмешила кучу народу, познакомилась с очаровательными людьми по которым теперь очень скучаю, а также окончательно осознала себя как небинарную персону. Если честно, я бы хотела всю жизнь быть в туре, не имея дома, мне нравится это ощущение безграничной свободы, когда ты кочуешь и физически в пространстве и ментально внутри себя. Я решила открыться как небинарная персона по нескольким причинам: во-первых я просто за свою недолгую, но ***ную жизнь уже за***лась быть мужиком, мне это никогда не нравилось и в последнее время я вообще перестала понимать *** (зачем - прим.ред) мне это нужно, во-вторых это мой протест против патриархата и капитализма, я думаю что только отказываясь от своих привелегий и исследуя себя люди, которых общество изначально маркирует как белых цис гетеро мужчин, могут встать на сторону угнетённого большинства в деле борьбы за свои права, в-третьих я хочу наконец стать полноценным живым человеком, хочу стать добрее, я хочу научиться выстраивать доверительные отношения с людьми, я хочу научиться близости, я хочу научиться любить и быть любимой, свободной, сильной, страстной, эмпатичной, гибкой, более принимающей и менее опасной для близких, и мне кажется, что ключ к этому лежит даже не столько в исследовании моей феминной стороны, сколько в целом в побеге из этой гендерной тюрьмы, в которой нас запирают с самого рождения. ***(Долой - прим.ред.) патриархат, ***** капитализм, ***** диктатуры, ***** фашизм! Не сдавайтесь, делайте все что можете чтобы противостоять угнетению, ваше тело и ваша личность это тоже поле боя, верьте в себя, держитесь, я вас всех очень поддерживаю и люблю! ✊⚧🏳️‍⚧️“, - написал в своем аккаунте Долгополов.