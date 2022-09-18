Алла Пугачева попросилась в иноагенты вслед за Галкиным(38)
В пятницу Министерство юстиции России объявило иноагентом артиста Максима Галкина, утверждая, что тот ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины. Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вскоре после начала боевых действий покинули Россию. До сегодняшнего дня Пугачева не делала публичных заявлений о войне, однако в своем аккаунте в Instagram попросила внести ее в список иноагентов.
„Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, сводобы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан“.
Максим Галкин прокомментировал свое включение в список иноагентов, заявив, что не занимается политической деятельностью. „Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь“, — сказал Галкин, добавив, что не знает почему его включили в реестр и, что он не будет отказываться от сатиры и юмора „в угоду политической конъюнктуре“.