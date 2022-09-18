Алла Пугачева попросилась в иноагенты вслед за Галкиным

Максим Галкин прокомментировал свое включение в список иноагентов, заявив, что не занимается политической деятельностью. „Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь“, — сказал Галкин, добавив, что не знает почему его включили в реестр и, что он не будет отказываться от сатиры и юмора „в угоду политической конъюнктуре“.