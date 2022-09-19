Николай Солодников объявил о закрытии Youtube-канала „Ещенепознер“

„Пришло время программе „ещенепознер“ уйти в „длительный отпуск“. Творческой группе, которая напряжённо работала почти 4 года, необходимо заняться своими личными проектами. У всех накопилось огромное количество дел, на которые катастрофически не хватало времени и сил. Поэтому переводим канал „ещенепознер“ в „режим покоя“. На неопределенный срок.

Новость номер два. Пришло время и мне сделать новую еженедельную программу. На новом канале и с новой командой.

Премьера - уже на этой неделе. Подробности чуть позже.

PS. всё это очень волнительно“, - написал Солодников.

Признавайтесь, смотрели ли этот канал? Какой выпуск вам запомнился?