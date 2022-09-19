Шоубиз
19.09.2022, 12:00

Как легенда Pink Floyd Роджер Уотерс стал „полезным идиотом“ для кремлевской пропаганды

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Vancouver,,Bc,/,Canada,-,October,28,2017:,Roger,Waters
Vancouver,,Bc,/,Canada,-,October,28,2017:,Roger,Waters
ФОТО: Shutterstock

В бурные 70-е годы прошлого века басист и автор текстов Pink Floyd Роджер Уотерс, несомненно, был одним из самых важных людей в мире рок-музыки. Однако времена изменились — если когда-то критика Уотерсом западного капитализма вызывала симпатию у широких масс, теперь он — вольно или невольно — стал марионеткой в ​​руках кремлевских идеологов, которые используют публичные заявления рок-музыканта для оправдания своих преступлений, пишет RUS.Delfi.lv

Этой осенью 78-летнему Роджеру Уотерсу наконец удалось организовать свой концертный тур по Северной Америке под названием This Is Not a Drill, который был запланирован на 2020 год и был отменен из-за пандемии. Пока тур еще продолжается (он завершится 15 октября в Мехико), музыкант с завидной регулярностью оказывается втянутым в один скандал за другим, особенно когда его просят прокомментировать политические темы. В начале тура возмущение публики вызвало решение Уотерса включить в концерт визуализацию президента США Джо Байдена, в которой его называют „военным преступником“.

За этим последовало скандально известное интервью Уотерса CNN в августе, в котором он не стеснялся высказывать свое мнение о том, что Байден и НАТО фактически спровоцировали Россию на вторжение в Украину: „Эта война на самом деле состоит из действий и ответа на расширение НАТО до границ России, хотя ранее было обещано, что этого не произойдет“. В интервью Уотерс заявил, что Байден является „военным преступником“, потому что он „подлил бензина в пламя войны в Украине“. В том же интервью, которое состоялось вскоре после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Уотерс также упорно настаивал на том, что остров принадлежит Китаю, и предлагал репортеру заняться дополнительным образованием. Неделю спустя во время концерта Уотерс пожаловался публике на то, что CNN превратила его ответы в публичные насмешки.

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