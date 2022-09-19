Как легенда Pink Floyd Роджер Уотерс стал „полезным идиотом“ для кремлевской пропаганды(8)
В бурные 70-е годы прошлого века басист и автор текстов Pink Floyd Роджер Уотерс, несомненно, был одним из самых важных людей в мире рок-музыки. Однако времена изменились — если когда-то критика Уотерсом западного капитализма вызывала симпатию у широких масс, теперь он — вольно или невольно — стал марионеткой в руках кремлевских идеологов, которые используют публичные заявления рок-музыканта для оправдания своих преступлений, пишет RUS.Delfi.lv
Этой осенью 78-летнему Роджеру Уотерсу наконец удалось организовать свой концертный тур по Северной Америке под названием This Is Not a Drill, который был запланирован на 2020 год и был отменен из-за пандемии. Пока тур еще продолжается (он завершится 15 октября в Мехико), музыкант с завидной регулярностью оказывается втянутым в один скандал за другим, особенно когда его просят прокомментировать политические темы. В начале тура возмущение публики вызвало решение Уотерса включить в концерт визуализацию президента США Джо Байдена, в которой его называют „военным преступником“.