Как легенда Pink Floyd Роджер Уотерс стал „полезным идиотом“ для кремлевской пропаганды

Этой осенью 78-летнему Роджеру Уотерсу наконец удалось организовать свой концертный тур по Северной Америке под названием This Is Not a Drill, который был запланирован на 2020 год и был отменен из-за пандемии. Пока тур еще продолжается (он завершится 15 октября в Мехико), музыкант с завидной регулярностью оказывается втянутым в один скандал за другим, особенно когда его просят прокомментировать политические темы. В начале тура возмущение публики вызвало решение Уотерса включить в концерт визуализацию президента США Джо Байдена, в которой его называют „военным преступником“.