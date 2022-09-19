ПОХОРОНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II | Разбогатеть из-за смерти королевы: цены в сувенирных магазинах ошеломляют, но торговцы зарабатывают миллионы

В настоящее время Лондон привык к бесконечным очередям. Придется ждать 12 часов, чтобы увидеть гроб королевы, если вы хотите возложить цветы перед Букингемским дворцом, вам придется ждать еще 2-3 часа. То же самое относится и к сувенирным магазинам. Чем роскошнее магазин или киоск, тем больше там народу. Как очереди внутри магазинов, так и очереди, которые образуются в любой момент, чтобы вообще попасть внутрь.