Tопчик
19.09.2022, 19:00

ПОХОРОНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II | Разбогатеть из-за смерти королевы: цены в сувенирных магазинах ошеломляют, но торговцы зарабатывают миллионы

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Suveniiripood Buckinghami palee kõrval.
Suveniiripood Buckinghami palee kõrval.
ФОТО: Merilin Mölder | Delfi Meedia

За 10 фунтов (или 11,5 евро) за брелок с лицом королевы? Нет проблем! Сувенирные магазины Лондона наполнены туристами. Сотрудники вынуждены работать, пока национальный гимн Великобритании звучит 80 раз в течение одной смены.

В настоящее время Лондон привык к бесконечным очередям. Придется ждать 12 часов, чтобы увидеть гроб королевы, если вы хотите возложить цветы перед Букингемским дворцом, вам придется ждать еще 2-3 часа. То же самое относится и к сувенирным магазинам. Чем роскошнее магазин или киоск, тем больше там народу. Как очереди внутри магазинов, так и очереди, которые образуются в любой момент, чтобы вообще попасть внутрь.

Хотя сувенирные магазины в разных городах обычно предлагают в основном одни и те же товары, здесь выделяются компании, которые тайно готовились к смерти королевы Елизаветы II. Есть те, кто выносит на передний план магазина все возможные сувениры покойного монарха, но есть и те, кто предлагает красивую мягкую сумку с выгравированным на ней годом смерти Елизаветы.

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