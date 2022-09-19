Шокирующие кадры квартиры внучки Гурченко, где ползают тараканы и живут клопы

В квартиру в центре Москвы, где живет внучка народной артистки, нагрянули из службы соцзащиты. Компетентные органы сопровождали правоохранители. Елена Королева была удивлена их визитом. Нежданные гости осмотрели условия, в которых проживает 14-летняя правнучка Людмилы Гурченко, пишет Starhit.

„31 августа ко мне пришли без предупреждения. Мы были дома, согласовывали время похода за обувью. И как раз на следующий день нам надо было ехать к врачу. Сотрудник полиции ксиву не предоставила, была в штатском. Осматривали кухню, ванную, весь санузел, мою спальню и комнату дочери. Их не устроил, так называемый, условный бардак. Я у них спросила, на основании чего они пришли. Сотрудник полиции сказал, что была некая статья в Сети. Якобы мы с дочерью живем в бомжатнике. Я сильно перенервничала. Акты и документы, которые были составлены, мне дали сфотографировать“, — поделилась Елена.

Как отметил адвокат Александр Бенхин, органы опеки написали в акте, что в квартире Королевой царит антисанитария. На кадрах, сделанных в доме Елены, видно, что уборкой давно не занимались. Повсюду разбросаны вещи, мебель покрыта толстым слоем пыли, в кровати обосновались клопы, а по стенам ползают тараканы. Плюс ко всему груды грязной посуды. А смотреть на оборванные обои, замазанные застоявшимся жиром, нельзя без отвращения.

„Я считаю, что это немного странно. Когда живут женщины, то должен быть определенный порядок. Все это представляет собой шок“, — негодует 74-летний актер Георгий Мартиросьян в студии шоу „Звезды сошлись“.

Чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова возмущена таким отношением к жилплощади, больше всего она переживает за правнучку актрисы Таисию: „Ребенок спит на клопах, они его едят. Это кровь ребенка. Я вообще не понимаю, как это возможно. Я думаю, там лет 30 никто не убирался“.