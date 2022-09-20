Григорий Лепс стал дедушкой

„Слава богу, я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо“, — написал артист.

37-летняя дочь музыканта в апреле этого года вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, который моложе ее на шесть лет, пишет портал deti.mail.ru. Пара впервые встретилась на съемочной площадке, у них завязался роман, и через несколько лет они решили пожениться. Примечательно, что Плутахин родом из Эстонии, однако учиться в театральном вузе предпочел в России.