Шоубиз
20.09.2022, 11:18

Григорий Лепс стал дедушкой

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Grigori Leps
Grigori Leps
ФОТО: Andres Putting | Delfi/Eesti Ajalehed

60-летний народный артист России Григорий Лепс стал дедом. Он сообщил об этом в личном блоге и рассекретил пол новорожденного ребенка.

„Слава богу, я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо“, — написал артист.

О беременности Инги Лепс стало известно в июле 2022 года, певец сам делился радостной новостью с журналистами. Известно, что родители назвали новорожденного Константином.

37-летняя дочь музыканта в апреле этого года вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, который моложе ее на шесть лет, пишет портал deti.mail.ru. Пара впервые встретилась на съемочной площадке, у них завязался роман, и через несколько лет они решили пожениться. Примечательно, что Плутахин родом из Эстонии, однако учиться в театральном вузе предпочел в России.

Григорий Лепс говорил, что доволен выбором дочери, он считает зятя достойным, умным и воспитанным человеком.

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