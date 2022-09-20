Григорий Лепс стал дедушкой(4)
60-летний народный артист России Григорий Лепс стал дедом. Он сообщил об этом в личном блоге и рассекретил пол новорожденного ребенка.
„Слава богу, я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо“, — написал артист.
О беременности Инги Лепс стало известно в июле 2022 года, певец сам делился радостной новостью с журналистами. Известно, что родители назвали новорожденного Константином.
37-летняя дочь музыканта в апреле этого года вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, который моложе ее на шесть лет, пишет портал deti.mail.ru. Пара впервые встретилась на съемочной площадке, у них завязался роман, и через несколько лет они решили пожениться. Примечательно, что Плутахин родом из Эстонии, однако учиться в театральном вузе предпочел в России.
Григорий Лепс говорил, что доволен выбором дочери, он считает зятя достойным, умным и воспитанным человеком.