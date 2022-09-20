„Я не преступник и не хочу прятаться“: известный российский блогер совершил каминг-аут

„Когда мне было лет 14 и я нервными движениями отмахивался от мыслей о своём будущем, я порой закрывал глаза и мечтал о том, как пройдут годы и меня будут окружать люди, которые будут стараться принимать меня и, возможно, даже закроют глаза на эту мою странную, неизученную, греховную и, судя по всему, неизлечимую „болезнь“. Но я и не смел мечтать о том, что у меня есть сейчас. Люди, которыми я себя окружил, не закрывают глаза, глядя на меня. Они смотрят на меня и видят всего. И остаются рядом. И я ни на что это не променяю. Я понял, что молчу и прячусь словно преступник. Я не преступник и не хочу ни от кого прятаться. Я просто хочу, чтобы любовь победила. И любовь победит 🏳️‍🌈“, - написал Калинкин в своем аккаунте.