Финская рок-группа The Chainbone выпустила сингл и видео Scream!

Группа была создана десятилетия назад и добилась известности в своём регионе, выступая как на местных фестивалях, так и в небольших клубах. Примечательно, что барабанщик Сергей Кутергин спецаильно переехал из Таллинна в Турку, чтобы присоединиться к The Chainbone, покинув при этом несколько групп в которых он играл в Эстонии.

Новый сингл Scream демонстрирует огромный потенциал музыкантов и обещает большую карьеру на международных фестивалях и аренах. The Chainbone имеют свой собственный стиль, который всё же умещается в рамки классического рока, но при этом превносит и свои элементы современного звучания. Надеемся, в ближайшем будущем увидеть этих рокеров в Таллинне, о чём обязательно будет сообщаться в СМИ. А пока, смотрите клип и слушайте песню на всех стриминговых площадках.