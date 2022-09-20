Режиссер и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

По сведениям Yarnews.net, авария, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль, произошла днем 20 сентября на трассе „М8“ в Ростовском районе, передает Meduza.

„Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы“, — рассказал изданию один из очевидцев ДТП.

Сергей Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 года. Учился в Саратовском театральном училище, затем прошел срочную службу на Военно-морском флоте, работал актером в Саратовском ТЮЗе, учился у Петра Фоменко в РАТИ, выпустился в 2001 году.

Пускепалис сыграл в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ – „Метро“, „Простые вещи“, „На острие“, „Прогулка“ „1941. Крылья над Берлином“, а также „Крестный“, „Крик совы“, „Частица вселенной“ и „Шифр-2“.