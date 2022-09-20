Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию армии РФ

По данным телеграм-канала, в полицию обратилась женщина, которая увидела пост Пугачевой. Она решила, что певица оскорбляет российскую армию, поэтому и попросила проверить артистку на „предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку“, а также на дискредитацию армии.

18 сентября Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем, „честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России“.

Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября. Причинами стали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.