Шоубиз
21.09.2022, 12:30

Звезду „Полицейского с Рублевки“ экстренно госпитализировали

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burunov
burunov
ФОТО: screenshot

Российского актера театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести, передает rambler.

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

До госпитализации звезды сериала „Полицейский с Рублёвки“ данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё ок. Отмечается, что ЭКГ также было в норме. О

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