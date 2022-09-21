Звезду „Полицейского с Рублевки“ экстренно госпитализировали

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

До госпитализации звезды сериала „Полицейский с Рублёвки“ данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё ок. Отмечается, что ЭКГ также было в норме. О