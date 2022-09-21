Учёные раскрыли тайну женского сквирта



Женский сквирт представляет собой феномен, который сбивал с толку экспертов на протяжении веков если не тысячелетий. Если мужская эякуляция хорошо понятна, так как в семени содержатся необходимые для оплодотворения женщины сперматозоиды, то что выделяется порой из женских половых органов в момент оргазма, оставалось загадкой. И вот японские ученые, наконец, ответили на один из самых больших вопросов, связанных с женским половым удовольствием.



Они установили, что выделяющаяся во время женской эякуляции жидкость образуется в мочевом пузыре. Теоретически это моча, но не полностью. Она также может содержать женский эякулят, как показал эксперимент. Во время исследования 5 женщин достигли оргазма в лаборатории, во время секса со своим половым партнёром или при мастурбации.