Учёные раскрыли тайну женского сквирта(1)
Исследователям из Японии удалось выяснить, что именно выделяется при так называемой женской эякуляции. Оказывается, это просто разбавленная моча, передает medikforum.
Женский сквирт представляет собой феномен, который сбивал с толку экспертов на протяжении веков если не тысячелетий. Если мужская эякуляция хорошо понятна, так как в семени содержатся необходимые для оплодотворения женщины сперматозоиды, то что выделяется порой из женских половых органов в момент оргазма, оставалось загадкой. И вот японские ученые, наконец, ответили на один из самых больших вопросов, связанных с женским половым удовольствием.
Они установили, что выделяющаяся во время женской эякуляции жидкость образуется в мочевом пузыре. Теоретически это моча, но не полностью. Она также может содержать женский эякулят, как показал эксперимент. Во время исследования 5 женщин достигли оргазма в лаборатории, во время секса со своим половым партнёром или при мастурбации.
У всех добровольцев в возрасте от 30 до 50 отмечалась та самая женская эякуляция. Им в мочевой пузырь вводили раствор на водной основе синего цвета, что и позволяла отслеживать жидкость во время оргазма. Все вытекающие жидкости были синего цвета, что подтвердила выделение их из мочевого пузыря.
Однако там также оставались и следы женского эякулята - густого молочного вещества, которое выделяется в гораздо меньших количествах и отличается от смазывающей жидкости, выделяемой организмом для увлажнения влагалища перед сексом. Женский эякулят содержал простатспецифический антиген - белок, вырабатываемый мужским органом простатой размером с грецкий орех. У женщин простаты нет, но есть ткань под названием железа Скина, которое и выделяет это вещество.