Tопчик
21.09.2022, 14:00

Алла Пугачева высказалась против войны. Слишком поздно, или, наоборот — вовремя?

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: ALEXANDER NATRUSKIN | REUTERS

Алла Пугачева впервые за полгода с начала российской агрессии против Украины публично высказала свое отношение к войне. Этому предшествовало объявление ее мужа, юмориста Максима Галкина „иностранным агентом“.

Пугачева опубликовала в инстаграме „обращение в Минюст РФ“: „Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан“. Галкин и Пугачева уехали за границу сразу после начала войны; в начале сентября Пугачева вернулась в Россию, Галкин остался за границей.

Кажется излишним объяснять, кто такая Пугачева; она никогда не занимала официальных постов, была и остается певицей; но, конечно, она больше, чем поп-звезда. Ее статус на постсоветском пространстве является по-своему уникальным. Если Михаила Горбачева можно считать прародителем постсоветских людей (приход Пугачевой на похороны Горбачева и стал ее первым появлением на людях после возвращения из-за границы), то Пугачеву можно было бы по аналогии назвать их „матерью“, пишет Rus.Delfi.lv

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