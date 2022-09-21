Алла Пугачева высказалась против войны. Слишком поздно, или, наоборот — вовремя?(8)
Алла Пугачева впервые за полгода с начала российской агрессии против Украины публично высказала свое отношение к войне. Этому предшествовало объявление ее мужа, юмориста Максима Галкина „иностранным агентом“.
Пугачева опубликовала в инстаграме „обращение в Минюст РФ“: „Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан“. Галкин и Пугачева уехали за границу сразу после начала войны; в начале сентября Пугачева вернулась в Россию, Галкин остался за границей.