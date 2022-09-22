Delfi в Одессе | Звезда „Маски-шоу“ Борис Барский: пусть Машков еще полетает по параллельной орбите, недолго осталось

Это вообще потрясающая пьеса, я за ней гонялся семь лет. На нее не было прав, а она идет в 40 странах мира. Это о взаимоотношениях супругов - мужчины и женщины. Ее написал американский психоаналитик Роб Бэккер. В 1996 году она попала в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных спектаклей во всем мире.

Это об Одессе очень теплые какие-то его переживания прошлых лет, которые мне очень близки, потому что это и моя молодость. Ту Одессу, которую я застал, он очень хорошо описал, настолько интеллигентно, с юмором. Есть еще спектакль „Дикарь, или несколько слов в защиту пещерного человека, или о чем молчат мужчины“.

Их стало меньше. В основном мы работаем только по субботам, бывает еще в четверг. Получилось так, что мы открылись в июне, а половина коллектива уехала, и я знал, с чего могу начать, так как есть мой спектакль „Вечер поэзии и юмора Бориса Барского“, есть моноспектакль „Рыжий город“ по книге Георгия Андреевича Голубенка.

Люди ходят, но больше их не стало, потому что прошел сезон, а это всегда туристы, очень много приезжих. В мирное время они на люстрах висели. Сейчас не висят на люстрах. Приходят люди, мы много участвуем в волонтерской помощи к нам привозят бойцов после раненых на реабилитацию. Из санатория привозят к нам, бесплатно приходит очень много волонтеров, переселенцев. Для них двери открыты, пожалуйста, вход свободный.

Напротив сидят две старушки, на солнышке греются. Рядом с бабушками развалилась животом вверх кошка, тоже греется. Раздается сирена. Дети продолжают кататься, мамы пьют кофе как ни в чем не бывало, а кошка не проснулась, даже ухом не повела. И только одна старушка говорит другой: „Когда же эта падаль подохнет?“ Вот типичная картинка для Одессы, потому что мы непуганные.

Одессу охраняют ангелы, ее бог бережет. Одесса - непуганный город. То же самое было и весной. В сквере на скамейке сидят две мамы, пьют кофе, а их дети катаются на карусельках.

Складывается ощущение, что Одесса ожила. Я ровно год назад был здесь и было примерно то же самое. Весной, например, в Одессе было много блокпостов, в Харькове было практически все парализовано.

Мы много общались с людьми, я пытался объяснить, что в принципе сейчас на фронте половина воюющих говорят на русском языке, а половина на украинском. И никого не интересует, на каком языке ты разговариваешь, интересует, что ты делаешь и как ты это делаешь.

В Одессе много русскоговорящих, и у нас никогда не было проблем с этим. Не раз в стране поднималась эта проблема. Но было ясно, что это древний принцип - разделяй и властвуй, когда нас хотели лбами столкнуть, к примеру, вот это украиноязычные, а это русскоязычные.

На улице Одессы я заметил плакат с надписью: „Россияне нам не друзья, потому что друзья на дороге не валяются“. А как одесситы сейчас относятся к русским?

Сейчас это сложновато, во-первых, потому что не все выездные, например, мужчины моложе 66 лет. Можно обратиться в Министерство культуры, с гастролями выпустят. А вторая проблема в том, что не особо сильно приглашают.

В результате добавился еще один спектакль. Потом подумал, почему Таню не ввести в спектакль „Орфей и Эвридика“. Вместо Наташи Бузько, она сейчас в Париже. Позавчера мы отыграли еще премьеру „Дон Жуана“. У нас начал появляться репертуар, раздвинулся график.

А потом еду в город с дачи и вдруг по радио слышу, что на этой недели горсовет будет решать вопрос о том, чтобы открыть театры. Думаю, блин, они будут решать, а я уже открыл. Я начал играть один, а потом подумал, что кроме нас есть еще журнал видеокомиксов „Каламбур“. И мы играем с Лешей Агапяном и с Таней Ивановой из „Каламбура“ спектакль „Одесский подкидыш“.

Я открыл театр на свой страх и риск. Услышал, что начинают открываться театры. Без всякой рекламы, только через соцсети: фейсбук, инстаграм, выбросил информацию, что такого-то числа я играю вечер поэзии.

Сам автор играл на Бродвее этот спектакль, и там даже мэр Руди Джулиани временно переименовал 44-ю улицу в дорогу Пещерного человека. Говорят, что мечты сбываются, когда ты перестаешь об этом мечтать. Семь лет я мечтал, потом перестал, и вдруг появился человек, у которого были права на спектакль, и он доверился мне.

На фронте говорят не только на русском и украинском. Еще на грузинском, на эстонском тоже, вообще со всего мира люди собрались неравнодушные. И русские приехали, у них же тоже есть свое движение, и они тоже хотят нормально жить. Поэтому отношение всегда было нормальное.

Еще в 2014 году, оказавшись в Сочи, я пытался объяснить, когда только начинались эти события. Ко мне подошли ребята русские и говорят: „Вы не переживайте, мы вас защитим“. Я отвечаю - от кого ты меня защитишь, может я что-то не понимаю? „Но вы же русскоязычные, вы в Одессе, и вас там щемят“, - отвечают они. А я говорю: „Стой, вот я, к примеру, разговариваю на русском языке, плюс еще книги пишу, у меня семь книг вышло на русском языке. И они нормально продаются в Одессе. Я написал пять пьес на русском, и мы их играем в театре, который нам дал город. И пьесы мы в основном играем на русском языке. И еще Украина дала мне почетное звание „Народный артист Украины“. Как еще можно меня ущемить, от чего ты собираешься меня защищать?“ Он отвечает: „Это фигня какая-то?“

Так что, если откроешь глаза, включишь мозг, попробуешь посмотреть какие-то альтернативные источники информации, то все устаканится.

Как вы думаете, возможно ли когда-то восстановление отношений между украинцами и россиянами?

Для этого должно пройти длительное время, потому что если бы они не творили все это... Когда в 2001 году взорвались и рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке, то казалось, что это фильм ужасов какой-то, такого не может быть. Оказалось, что это детская песочница по сравнению с тем, что русская армия творит в Украине. До сих пор я не могу осознать это до конца, мне кажется, что я в параллельной реальности. И я думаю, может, я так захотел? Но я не хотел. Получилось, как будто меня воткнули в какой-то чужой фильм, неприятный, чернушный и не дали прочитать сценарий. И я, вся моя семья, мои друзья, все, кого я люблю, они должны играть в этом фильме, а кто-то должен погибнуть. Это просто чудовищно.

Когда вы были в России в последний раз?