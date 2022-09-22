Впервые за рулем: новые подробности гибели Сергея Пускепалиса

ДТП, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло из-за того, что его автомобиль выехал на встречную полосу где столкнулся сначала с одной фурой, а затем вылетел под колеса другой. Об этом сообщили российские правоохранительные органы.

До этого полиция не уточняла, кто выехал на встречку — автомобиль Пускепалиса или большегруз. „При движении в сторону города Москвы 56-летний водитель (машины Пускепалиса) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400 с полуприцепом“, — уточнили в СК, добавив, что от удара автомобиль отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF с полуприцепом.

Водитель Александр Синицын, погибший вместе с Сергеем Пускепалисом, впервые сел за руль не служебного авто, а бронированной машины. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в Волковском театре. Машина, которую Синицын и Пускепалис планировали передать военным Донбасса, стала слишком тяжелой для водителя, и Синицын не справился с управлением, когда его занесло на повороте.