Собчак и Богомолов опровергли слухи об эмиграции в Израиль

„Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки“, — заявила Собчак.

„Господа новостные ассенизаторы и прочие, а также невинные души, что попадаются в сети для этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам — в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся“, — добавил муж Собчак, режиссёр Константин Богомолов, уже у себя в блоге. Также он анонсировал несколько новых премьер в Театре на Бронной, в котором выступает как художественный руководитель.