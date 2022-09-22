Шоубиз
22.09.2022, 15:53

Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

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Ален Делон
Ален Делон
ФОТО: Youtube

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Интервью состоится уже завтра, 23 сентября.

Ален Делон выразил поддержку Украине на фоне российской агрессии. „То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло“, — сказал он.

Кроме того, на днях 86-летний актер участвовал в специальной телепрограмме об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.

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