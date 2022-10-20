Завтра в Таллинне выступит популярный рэпер St1m

St1m (Стим) – он же Никита Легостев. У музыканта за плечами пять сольных альбомов, десятки различных компиляций и сборников. St1m был одним из первых русскоязычных рэперов, кто активно пропагандировал популярный ныне баттл-рэп в далёких двухтысячных. Альбом „Достучаться до небес“ был запрещен в России, и его могли слышать только те, кто скачал пластинку нелегально, но это не помешало ему попасть в тройку лучших альбомов России.