Завтра в Таллинне выступит популярный рэпер St1m(5)
21 октября в MJClub выступит рэпер St1m. Билеты ЗДЕСЬ. Двери открываются в 23.00.
St1m (Стим) – он же Никита Легостев. У музыканта за плечами пять сольных альбомов, десятки различных компиляций и сборников. St1m был одним из первых русскоязычных рэперов, кто активно пропагандировал популярный ныне баттл-рэп в далёких двухтысячных. Альбом „Достучаться до небес“ был запрещен в России, и его могли слышать только те, кто скачал пластинку нелегально, но это не помешало ему попасть в тройку лучших альбомов России.
Рэпер является автором саундтреков к фильмам „Полицейский с рублевки“, „Мы из будущего 2“, „Бой с тенью 3“, „Овечка Долли была злая и рано умерла“ и сериалам „Карпов“, „Пятницкий“, „Меч 2“, „Бессонница“, „Краповый берет“, а также автором официальной русской версии гимна Чемпионата Мира по футболу „Wavin Flag“ совместно с K’naan.