22.09.2022, 17:27
Александр Масляков возвращается в КВН
ФОТО: Youtube
Президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в программу. Правда, вернётся ли сама программа в свете последних событий, неясно.
24 сентября первый чертвертьфинал проведет Михаил Галустян. 27 сентября пройдет вторая игра, ведущий которой станет сам Масляков. Третья состоится 30 сентября. Ее проведет Вадим Галыгин. Съемки традиционно проходят в Москве. Об отмене пока не сообщалось. Однако до сих пор в эфир не вышли игры прошлого этапа. Зато на экране оказались спецвыпуски, которые снимались в других городах. Их Масляков не проводил, так как доктора не советовали ему летать и даже ездить на поезде.
В феврале Масляков сообщил, что вынужден пропустить первые игры грядущего сезона КВН из-за коронавируса.