Александр Масляков возвращается в КВН

24 сентября первый чертвертьфинал проведет Михаил Галустян. 27 сентября пройдет вторая игра, ведущий которой станет сам Масляков. Третья состоится 30 сентября. Ее проведет Вадим Галыгин. Съемки традиционно проходят в Москве. Об отмене пока не сообщалось. Однако до сих пор в эфир не вышли игры прошлого этапа. Зато на экране оказались спецвыпуски, которые снимались в других городах. Их Масляков не проводил, так как доктора не советовали ему летать и даже ездить на поезде.