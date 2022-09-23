ФОТО | Смотрите, какой парад звезд собрала премьера нового эстонского фильма „Калев“(1)
Вчера, 22 сентября, в концертном зале Alexela состоялась премьера эстонского художественного фильма „Калев“. „Калев“ - это история напряженного пути легендарной баскетбольной команды на последних соревнованиях разваливающегося Советского Союза.
В фильме „Калев“, который считается самым масштабным эстонским фильмом года, приняли участие несколько легенд спорта, таких как Айвар Куусмаа, Маргус Метстак, Яак Салуметс, Рихо Сооник. Присутствовали, конечно же, и их коллеги по фильму - актеры Реймо Сагор, Прийт Выйгемаст, Майт Мальмстен, Кристьян Сарв и многие другие.
Среди них можно заметить и таких государственных деятелей, как бывший премьер-министр Юри Ратас и президент Керсти Кальюлайд.
Смотрите галерею, чтобы увидеть, кто еще посетил премьеру!
Непредсказуемые настроения сокомандников, беспощадные соперники и неспокойные времена сменяются ожесточенными сражениями на поле для игры в мяч. Фильм вдохновлен реальными событиями 1991 года.
Главные герои „Калева“ - вспыльчивый капитан Айвар, решительный молодой игрок Герт и строгий главный тренер Яак.
Фильм был снят при поддержке Эстонского института кино и „Капитала культуры“, а также крупнейшего частного финансиста Кристьяна Раху.