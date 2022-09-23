ФОТО | Смотрите, какой парад звезд собрала премьера нового эстонского фильма „Калев“

В фильме „Калев“, который считается самым масштабным эстонским фильмом года, приняли участие несколько легенд спорта, таких как Айвар Куусмаа, Маргус Метстак, Яак Салуметс, Рихо Сооник. Присутствовали, конечно же, и их коллеги по фильму - актеры Реймо Сагор, Прийт Выйгемаст, Майт Мальмстен, Кристьян Сарв и многие другие.

Среди них можно заметить и таких государственных деятелей, как бывший премьер-министр Юри Ратас и президент Керсти Кальюлайд.

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Непредсказуемые настроения сокомандников, беспощадные соперники и неспокойные времена сменяются ожесточенными сражениями на поле для игры в мяч. Фильм вдохновлен реальными событиями 1991 года.



Главные герои „Калева“ - вспыльчивый капитан Айвар, решительный молодой игрок Герт и строгий главный тренер Яак.

Фильм был снят при поддержке Эстонского института кино и „Капитала культуры“, а также крупнейшего частного финансиста Кристьяна Раху.