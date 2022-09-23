От Акунина до Файнса: знаменитости выставили премии и редкие вещи на аукцион в пользу обвиненных в „дискредитации“ армии РФ

На торги выставлены призы и награды известных артистов, писателей, музыкантов и журналистов. В частности, к акции присоединились Рэйф Файнс, Екатерина Шульман, Борис Акунин, Андрей Макаревич, Кирилл Серебренников, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева, Антон Долин и другие. Например, Чулпан Хаматова выставила статуэтку „ТЭФИ“, полученную в 2014 г. за роль в сериале „Пепел“, Антон Долин — премию гильдии киноведов и кинокритиков, а Рэйф Файнс — премию московского кинофестиваля „Верю. Константин Станиславский“ за главную роль в фильме „Нуреев. Белый ворон“ (какой удар для главы ММКФ Никиты Михалкова!). Кирилл Серебренников и вовсе жертвует главной российской театральной премией „Золотая маска“.

Помимо наград, среди лотов выставлены книга с автографом Бориса Стругацкого, портрет Михаила Горбачева, нарисованный лидером U2 Боно, драм-машина группы „Аигел“, а также иллюстрация к обложке книги „Особые поручения“ из серии об Эрасте Фандорине с автографами писателя Бориса Акунина и художника Игоря Сакурова.

Аукцион пройдет 26 сентября. Ставки можно будет делать с 18:00 до полуночи, а до этого просто сделать пожертвования. Ознакомиться со всеми лотами и принять участие в торгах можно здесь.