Михаила Ефремова могут отпустить на свободу уже в следующем году

Приятель актёра заявил, что Ефремов находится в безопасных условиях и „ничего такого особо невыносимого“ в его жизни в колонии нет. По словам друга артиста, близкие считают возможным, что его выпустят раньше. „Мы надеемся, что его за примерное поведение выпустят раньше. Возможно, в следующем году. Сейчас у Миши нормальные адвокаты. О Пашаеве Миша старается не вспоминать, а мы, его друзья, и до сих пор не понимаем, что это было! Как он мог попасться в руки такому „деятелю“, — сообщил приятель артиста.

Друг Ефремова также выразил беспокойство относительно того, как будет чувствовать себя артист, когда выйдет на свободу. Он предположил, что актер может „сломаться“ психологически. По мнению приятеля, шансы Ефремова найти работу „непонятные“. „Потому что здесь его никто уже не ждет. Его место в кинематографе уже занято его коллегами, делающими карьеру“, — объяснил друг актера.

Теоретически условно-досрочное освобождение в следующем году возможно: Ефремов приговорён к 7,5 годам заключения, а право на УДО по статьям о тяжких преступлениях начинается с половины отбытого срока, в который зачли домашний арест и нахождение в СИЗО. Таким образом, право на УДО у артиста появится в сентябре 2023 года.