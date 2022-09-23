„Посоветуйте горничную из Филиппин“: объявление в эстонской группе для иностранцев удивило местных жителей

Пользовательница Кристина Кравченко добавила пост следующего содержания: „Мы семья с двумя детьми, недавно переехали в Таллинн. И нам нужна ваша помощь, чтобы найти филиппинскую уборщицу, которая поможет мне содержать наш новый дом в порядке и уюте. Менять постельное белье, стирать и гладить одежду, складывать детские вещи и убирать квартиру. Мы предлагаем неполный рабочий день, 2 раза в неделю, 4 часа в день. Буду очень благодарна за советы, обмен опытом и рекомендации!“.

Вроде бы, ничего такого, однако пользователи неоднозначно восприняли просьбу автора поста, обвиняя ту в расизме. „Дорогая Кристина, вам лучше удалить этот пост отсюда. Потратьте немного времени, чтобы понять жизнь в Эстонии“, - написала одна из подписчиц группы, и собрала полтора десятка лайков своим комментарием. Еще один комментатор описал ситуацию довольно иронично - „Привет, мы богатые и привилегированные люди и только что приехали жить в эту страну. Ищем человека из менее богатой и привилегированной страны для уборки нашего шикарного дома, поэтому мы разместили объявление о работе в группе экспатов“. Этот комментарий пришелся по душе большему числу людей.

Можно также выделить и комментарий от пользователя под именем Роберт - „Переехав в Таллинн, я думаю, вы перепутали страну, культуру и, возможно, век...“.

Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал, что автор предлагает работу и не стоит ее за это оскорблять. Примечательно то, что после нескольких жалоб администратору группы пост был отредактирован - автор убрала деталь про национальность горничной, но Интернет все помнит.