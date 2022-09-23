Умер кинорежиссер Владимир Краснопольский, снявший „Вечный зов“ и „Тени исчезают в полдень“

Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы: „Тени исчезают в полдень“, „Вечный зов“, „Таежный десант“, „Стюардесса“, „Времена года“, „Неподсуден“, „Отец и сын“, „Ночные забавы“, „Ермак“, „Нина“, „Сыщики“, „Две судьбы“, „Провинциалы“, „Подари мне жизнь“, „Сыщик без лицензии“, „Под небом Вероны“, „Вольф Мессинг: Видевший сквозь время“, „Дело следователя Никитина“, „Дом с лилиями“, „Смешная жизнь“, „Выйти замуж за Пушкина“, „Экспроприатор“ и другие.