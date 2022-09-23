23.09.2022, 18:41
Умер автор мультсериалов „Рекс“ и „Болек и Лелек“ Веслав Земба(1)
ФОТО: mir24
Польский аниматор Веслав Земба скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает rg.ru с ссылкой на Ассоциацию польских кинематографистов. Причина смерти не уточнется.
Земба родился 4 мая 1947 года в селе Пшисека. В 1972 начал работать в студии анимационных фильмов в Бельско-Бяле, позже — на Miniatur Filmowych в Варшаве. Художник известен по работе над мультфильмами „Болек и Лёлек“ и „Рекс“. В 2008-м мультипликатор был награжден медалью за заслуги перед национальной культурой.
С 1962 по 1986 годы вышли 183 серии про Болека и Лёлека (15 из них существуют также в рамках полнометражного мультфильма). Сериал о Рексе снимался с 1967 по 1990 годы и включает в себя 65 серий.