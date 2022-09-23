Умер автор мультсериалов „Рекс“ и „Болек и Лелек“ Веслав Земба

Земба родился 4 мая 1947 года в селе Пшисека. В 1972 начал работать в студии анимационных фильмов в Бельско-Бяле, позже — на Miniatur Filmowych в Варшаве. Художник известен по работе над мультфильмами „Болек и Лёлек“ и „Рекс“. В 2008-м мультипликатор был награжден медалью за заслуги перед национальной культурой.