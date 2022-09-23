Кино
23.09.2022, 18:41

Умер автор мультсериалов „Рекс“ и „Болек и Лелек“ Веслав Земба

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В.Земба
В.Земба
ФОТО: mir24

Польский аниматор Веслав Земба скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает rg.ru с ссылкой на Ассоциацию польских кинематографистов. Причина смерти не уточнется.

Земба родился 4 мая 1947 года в селе Пшисека. В 1972 начал работать в студии анимационных фильмов в Бельско-Бяле, позже — на Miniatur Filmowych в Варшаве. Художник известен по работе над мультфильмами „Болек и Лёлек“ и „Рекс“. В 2008-м мультипликатор был награжден медалью за заслуги перед национальной культурой.

С 1962 по 1986 годы вышли 183 серии про Болека и Лёлека (15 из них существуют также в рамках полнометражного мультфильма). Сериал о Рексе снимался с 1967 по 1990 годы и включает в себя 65 серий.

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