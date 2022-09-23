23.09.2022, 19:53
Российского „Голоса“ в этом году не будет. „Голос. Дети“ — без Нагиева, но с МакSим(1)
ФОТО: Youtube
В павильонах „Мосфильма“ стартовали съемки вокального телепроекта „Голос. Дети“ без участия Дмитрия Нагиева, — сообщают российские СМИ.
На съемках была замечена Агата Муцениеце, которая работает уже в четвёртом сезоне подряд (при том, что ранее соведущие Дмитрия Нагиева менялись каждый год). Будет ли у шоу основной ведущий, пока неизвестно.
Звёздными тренерами вновь станут Баста (четвёртый сезон подряд и пятый суммарно), Егор Крид (третий сезон подряд) и МакSим (впервые на проекте).
А вот основная версия „Голоса“, похоже, поставлена на паузу. В качестве причин названы создание аналогичного вокального проекта „Фантастика“, а также сокращение количества развлекательных программ в сетке вещания.