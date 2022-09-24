Сергея Бурунова выпустили из больницы

Ранее Бурунов сообщил, что находится в медицинском учреждении с положительным тестом на коронавирус. Однако актер попросил поклонников не беспокоиться за его здоровье. По ее словам, хоть он и заболел, „ничего страшного в этом нет“. Бурунов отметил, что принял решение о госпитализации из-за того, что является „тревожным“ человеком. Артист уверял, что в скором времени отправится домой. И действительно...