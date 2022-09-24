Умер 94-летний Францишек Печка — Густлик из сериала „Четыре танкиста и собака“

Трагическую новость сообщили польские коллеги артиста, правда, они не стали уточнять, из-за чего все произошло. На счету Францишека Печки более ста ролей в кино. В его фильмографии, в частности, числятся „Рукопись, найденная в Сарагосе“, „Освобождение“, „Свадьба“, „Земля обетованная“, „Камо грядеши“. В последний раз актёр снимался шесть лет назад.