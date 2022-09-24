44-летняя Ольга Орлова объявила о беременности, но ей не верят

44-летняя Орлова опубликовала в личном блоге видео, на котором нельзя не заметить ее округлившихся форм. „Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!“ — написала она.

Подписчики артистки поздравляют ее с важным событием и желают счастья. „Оля, какое событие! Рада за вас!“; „Какая ты красивая! И как умудрялась скрывать!“; „Боже, это радость! Здоровья вам!“; „Олечка, поздравляю тебя с мужем! Берегите друг друга!“ — отмечают пользователи Сети.

Однако нашлись и скептики. „У нее фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть! В молодом возрасте такое возможно, но кому за сорок — вряд ли, так что верю, что живот ненастоящий“; „Если бы была беременна Ольга, а не суррогатная мама, то скрывала бы положение, а тут — „я беременна, вот доказательство“; „Видно же сбоку, что живот накладной“, — возмущаются они.

„У каждого свой выбор: верить в то, что есть или в то, что придумал сам! Как я понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы показать живот, умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни“, — обиженно ответила на обвинения Ольга.