После объявления мобилизации в России патриот Тимати обнаружился в Узбекистане

Исполнитель опубликовал на своей странице „ВКонтакте“ снимок, на котором позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента.

Некоторых подписчиков возмутил такой поступок музыканта — его даже обвинили в уклонении от частичной мобилизации. Сам рэпер не объяснил, зачем он поспешно уехал в столицу Узбекистана.

В Инстаграм известный своими пророссийскими высказываниями Тимати получил тонну язвительных комментариев: „Тимон, а в армию пойдёшь, брат?“, „Где патриотические посты, Тимур?“, „А почему ты не в военкомате?!“, „Сейчас появится сторис в бронежилете и каске... а потом где-нибудь на Мальдивах“, „Тимон, это фото с призывного участка?“, „Когда фотоотчёт с фронта, боец?“

Узбекистанские СМИ уточняют, что Тимати выезжал „по коммерческим вопросам“ и уже вернулся в Россию.